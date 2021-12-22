مركز التدريب التمريضى بجامعة سوهاج ينظم دورة تدريبية عن الغسيل الكلوى

سوهاج محمود مقبول

ينظم مركز التدريب التمريضى المستمر بجامعة سوهاج، بالتعاون مع نقابة التمريض بالمحافظة، دورة تدريبية بعنوان "الغسيل الكلوى للعاملين في مجال التمريض بمستشفيات المحافظة"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن التدريب يستمر لمدة 5 أيام حتي 23 من ديسمبر الجاري، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم.

وأضاف "عبد الخالق"، أن البرنامج التدريبي للدورة يركز على معرفة الإجراءات العامة لمكافحة العدوى بالمستشفيات، وسياسات مكافحة العدوى بوحدة الغسيل الكلوي، وأيضا معرفة الإحتياجات الضرورية لتشغيل الوحدة، إلى جانب تعلم كيفية التعامل مع البعد النفسى للمريض، وأهمية العناية بالمريض قبل بدء جلسة الغسيل الكلوى وبعد بدءها وعند الإنتهاء من الجلسة، وذلك نظراً لخطورتها ودقتها .

وأشارت الدكتورة يسرية السيد القائم بأعمال عميد كلية التمريض، أن التدريب يقدمه متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة للمتدربين، مضيفة أن التدريب يتضمن محاور عدة منها علاج الفشل الكلوي، وزراعة الكلي والعناية بالوصلات الشريانية، وأيضاً الغسيل البيتونى والعناية بماكينة الغسيل، والتغذية الخاصة لمريض الفشل الكلوي.

وأضافت الدكتورة ثريا محمد محمود مدير المركز، أنه يشارك بالتدريب 19 متدرب من العاملين في مجال التمريض بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة، مؤكدة أن التدريب يشمل أيضا الوصف التشريح والوظيفي للكلى، والفشل الكلوى Kidney Failure والعلامات الحيوية، ومعرفة حقوق المرضى.