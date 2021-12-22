اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يفتتح معرض "لمسات بورسعيدية" باحتفالات العيد القومي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:37 م
محافظ بورسعيد يفتتح معرض "لمسات بورسعيدية" باحتفالات العيد القومي افتتاح المعرض
بورسعيد - محمد عزام

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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، معرض "لمسات بورسعيدية" وذلك بقصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.
 
 
وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية لنخبة متميزة من فناني بورسعيد، مشيدًا بما تضمنه المعرض من أعمال فنية تتواكب مع ما تشهده بورسعيد من حراك فني وثقافي وأدبي بالتزامن مع كونها عاصمة للثقافة المصرية.
 
ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن ، إكليل من الزهور، غدا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.
 
 

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