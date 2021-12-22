محافظ بورسعيد: تركيب محدد ارتفاع بمدخل الحى الإماراتى لمنع دخول النقل الثقيل

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم أنه تم تركيب محدد ارتفاع بمدخل الحى الإماراتى بداية من محور30 يونيو لمنع دخول النقل الثقيل للحى الإماراتى باعتباره منطقة سكنية، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها حى الجنوب في كافة الاتجاهات.

وأكد محافظ بورسعيد أنه جاري تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية لمنع أي حوادث بالطريق، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إدارة مرور بورسعيد والطرق.

وتابع المحافظ أعمال رصف المنطقة الرابطة لمدخل الحي الإماراتي، مؤكدا أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية النهائية للمنطقة، مشيرا إلى أن حى الجنوب يشهد تطوير على أعلى مستوى في مجال الطرق لتحقيق السيولة المرورية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجنوب.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية، لمتابعة مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجارية، برفقه الأجهزة التنفيذية المختصة بالعمل.