اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوجه بفسخ التعاقد مع شركة النظافة بمدينة معا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:43 م
محافظ القاهرة يوجه بفسخ التعاقد مع شركة النظافة بمدينة معا اجتماع محافظ القاهرة مع مسئولي المشاريع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ علي مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء من خلال توفير النظم واللوائح التي تساعد علي استمرار العمل بما يليق بما حققته هذه المشروعات من نجاح.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء مشروعات الإسكان بديل العشوائيات والمشرف العام على تطوير المناطق العشوائية لمتابعة الموقف الخاص بكل مشروع خاصة مدينة الاسمرات 1 ، 2 ،3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة ، ومعاً ، والخيالة .
 
وأكد محافظ القاهرة انه سيتم دراسة إنشاء إدارة عامة لمتابعة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات يكون من أهم مهامها الإشراف على كل ما يتم داخل هذه المشروعات والحفاظ على ما أنجزته الدولة بها ، كذلك سيتم دراسة إنشاء صندوق لجمع متحصلات هذه المشروعات ليتم إعادة استخدامها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقاطنين بها كالصيانة والنظافة والأمن .
 
وقرر محافظ القاهرة خلال الاجتماع إلغاء التعاقد مع الشركة المسئولة عن النظافة في مدينة معاً لتقصيرها في أعمال النظافة المنوطة بها ، كما قرر زيادة خدمات النقل العام والجماعي من وإلى مشروعات الأسكان بديل العشوائيات بالمحروسة 1 ، 2 ومعاً مطالبًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بزيادة المساحات الخضراء بهذه المدن .
وأكد محافظ القاهرة على دور المجتمع المدنى وما يقدمه من برامج تهدف إلى تحسين الأنشطة  الاجتماعية وتطوعيها لصالح الأسر في هذه المشروعات ، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بهدف التنمية المستدامة لهذه المشروعات .
 

الاسكان البديل

القاهرة

تطوير العشوائيات

مشاريع تطوير العشوائيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيارة الرئيس السيسي تفتح طاقة نور لصناع الفخار بمصر القديمة.. إنشاء مدرسة لتعليم الحرفة للطلاب وتسهيل تركيب أفران الغاز للورش.. ومحافظ القاهرة: إعادة صياغة عقود الإيجار بما يرضى الصنايعية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:00 ص

محافظ القاهرة يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:25 م

محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا الاثنين لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 م

محافظ القاهرة: توسعة طريق حسين كامل يسهم فى خلق شريان مرورى جديد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:54 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة