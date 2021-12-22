محافظ أسوان يفطر "نوبى" وسط زغاريد لأهالى غرب سهيل.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

فى لفتة إنسانية، شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإفطار النوبى مع سيدات من أهالى النوبة بقرية غرب سهيل، وسط سعادة من الأهالى بحضور المحافظ وهو ما دفع إحدى السيدات لإطلاق الزغاريد تعبيرا عن الترحيب السعيد بالمحافظ.

ودار حديث بين محافظ أسوان والأسرة النوبية بقرية غرب سهيل، والتى أوضحت له بعض العادات والتقاليد النوبية المتبعة فى استضافة الضيوف وتقديم أفضل ما لديهم من طعام خاصة المصنوع بالطريقة النوبية والذين يعتمدون فى صناعته على الأدوات البدائية التى تحافظ على البيئة، وهو ما يجعل الطعام أكثر مذاقا.

كما استمع اللواء أشرف عطية، لمطالبهم ووجه المسئولين إلى الإستجابة لها، وعقب ذلك تفقد المحافظ بعض الطرق بشرق المدينة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف والتشجير حيث كلف بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية قبل أعياد الكريسماس .