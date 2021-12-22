اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع استعدادا لسقوط الأمطار

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:33 م
محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع استعدادا لسقوط الأمطار معدات شفط المياه فى شوارع القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لإحتمالية سقوط أمطار الليلة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى أحياء القاهرة المختلفة.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.
 
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.
 
وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .
 
 

الامطار

التقلبات الجوية

الطقس

الارصاد

القاهرة

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