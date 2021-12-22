مؤسس منتدى "دافوس": لن نغير مكان المؤتمر وسيكون فى جبال الألب بسويسرا

كتبت: هناء أبو العز

قال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب فى مقابلة صحفية، إن المنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد اجتماعه السنوى المؤجل عام 2022 في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية، مبددا التكهنات بأنه قد يسعى مرة أخرى إلى مكان آخر.

وقال شواب لصحيفة "بليك" اليوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد يعتبر سنغافورة مرة أخرى مكانا للحدث الذى يجذب رجال الأعمال والنخبة السياسية: "ستقام في دافوس".

وقام المنظمون بتحويل مكان 2021 المخطط له إلى مركز مؤتمرات على قمة جبل في وسط سويسرا ثم إلى سنغافورة قبل التخلي عنه تمامًا وسط الوباء.

وأرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الاثنين الاجتماع السنوي المقبل حتى منتصف عام 2022 بسبب انتشار متغير فيروس كورونا أوميكرون.