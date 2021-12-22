اليوم السابع
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كيف تؤمن هيئة الدواء تداول المستحضرات الدوائية فى السوق؟

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:11 م
كيف تؤمن هيئة الدواء تداول المستحضرات الدوائية فى السوق؟ هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفروق بين رقم التشغيلة الخاصة بالدواء ورقم التسجيل وقالت إن رقم التشغيلة هو رقم مطبوع يقع إلى جوار تاريخ الإنتاج والانتهاء ويكون  ظاهرعلى الغلاف الخارجي للمنتج.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن رقم التشغيلة مهم لكونه نستدل منه على دفعة من المستحضرات اللي بتحمل نفس الرقم وتم تصنيعهم في نفس الوقت ويتم الرمز لرقم التشغيلة بـ Lot No أو Batch.

أما بالنسبة لرقم التسجيل وهو رقم تعريفي (ID) لكل مستحضر من خلال رقم التسجيل يمكن البحث عن المستحضر على قاعدة بيانات الأدوية المصرية للتأكد من تسجيله بهيئة الدواء المصرية ولمعرفة بيانات أكثر عنه.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول علي الأدوية.
 
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

 


هيئة الدواء

رقم التشغيلة

رقم التسجيل

أخبار مصر

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