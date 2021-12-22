كوريا الجنوبية بدأت فى مراجعة ترخيص الاستخدام الطارئ لدواء لعلاج كورونا

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قالت وكالة سلامة الأدوية في كوريا الجنوبية إنها بدأت مراجعة ترخيص الاستخدام الطارئ لدواء لعلاج (كوفيد- 19) عن طريق الفم من إنتاج شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية.



وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه إذا وافقت وزارة الصحة الكورية على ترخيص الاستخدام الطارئ لدواء (باكسلوفيد) فسيكون أول دواء علاج مضاد للفيروسات عن طريق الفم من نوعه في كوريا الجنوبية.



بدورها، قالت شركة (فايزر) ووزارة سلامة الغذاء والدواء إن (باكسلوفيد) دواء مضاد للفيروسات، يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة، وهو مثبط للـ(بروتياز) مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى.



وأوضحت الشركة أن نتائج تجربتها أظهرت أن باكسلوفيد يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89% لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون ثلاثة أيام من ظهور أعراض كورونا، وتستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لـ باكسلوفيد جنبا إلى جنب مع دواء شركة ميرك اند كو هذا الأسبوع وفقا لتقارير إعلامية متعددة.