كل ما تريد معرفته عن مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط

كتبت - مروة الغول

يأتي مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط في إطار التوسعات والتطوير بمصفاة تكرير أسيوط، حيث يعمل على تعظيم القيمة المضافة من النافتا الثقيلة المنتجة بالمصفاة باستخدام أحدث التقنيات العالمية لتحويلها إلى بنزين عالى الاوكتين مما يسهم في الحد من استيراده كما يمثل المشروع إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالي:

1-الطاقة الإنتاجية تبلغ 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين.

2-التكلفة الاستثمارية 450 مليون دولار (تعادل نحو 7 مليارات جنيه).

3-تم تنفيذ المشروع بأيادى مصرية بواسطة شركتى إنبى وبتروجت.

4-تم تشغيل المشروع تجريبياً بنجاح، وتم بدء التشغيل الرسمي.

5-شارك في مرحلة الإنشاءات بالمشروع 6 آلاف عامل، وحقق 13 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات أو حوادث.

يذكر أن خطة وزارة البترول والتي تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية مطلع عام2023 تأتي في إطار استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 وتأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وتتمثل أهدافها فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية فى صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية و إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المواصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول.