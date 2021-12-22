فنلندا تعيد فرض ضوابط الحدود الداخلية مع جميع دول شنجن بدءا من 28 ديسمبر

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الفنلندية أنه نظرًا للوضع الحالي لـ COVID-19 وانتشار متغير اوميكرون، سيتم إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية بين فنلندا ودول منطقة شنجن الأخرى مرة أخرى في 28 ديسمبر.

وأوضحت الحكومة أنه نظرًا للانتشار السريع لمتغير الفيروس التاجي الجديد، فإن الإجراءات التعويضية بموجب قانون الأمراض المعدية وحدها لا تكفي لحماية القدرة الاستيعابية للرعاية الصحية.

وهذا يعني أنه بموجب القواعد الجديدة التي ستبدأ سارية المفعول تمامًا يوم الثلاثاء، سيُطلب من الجميع الخضوع لفحوصات الدخول قبل دخول أراضي فنلندا.

يتعين على جميع المسافرين الذين يدخلون فنلندا تقديم شهادة التطعيم أو التعافي بالإضافة إلى نتيجة اختبار COVID-19 السلبية التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل الدخول.

وبحسب بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة التربية والتعليم والثقافة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وإدارة الاتصال الحكومي ، فقد تقرر أيضا ، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ، أن تزيد السلطات من تغطية التطعيمات، وكذلك فرض تدابير وقائية وطنية وإقليمية.

وتفاوضت الحكومة بشأن وضع كورونا يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وحددت قيودًا جديدة وإجراءات ضرورية أخرى، بالإضافة إلى زيادة تغطية التلقيح، هناك حاجة إلى تدابير وطنية وإقليمية للحد بشكل فعال من الاتصال الوثيق لإبطاء انتشار الوباء، وهذا يوفر وقتًا إضافيًا لإدارة الجرعات الثالثة من اللقاح، كما جاء في بيان الحكومة.

أكدت السلطات أن زيادة معدلات التطعيم بالحقن المنشطة أمر ضروري في الوقت الحالي، ومع ذلك، فقد لوحظ أنه من المهم جدًا أن يتلقى كل شخص قصته القصيرة الأولى والثانية حيث يوجد ما يقرب من 800000 بالغ غير محصن فى فنلندا.

علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة أن جواز سفر COVID-19 سيصبح إلزاميًا للوصول إلى العديد من الأماكن والأنشطة العامة، بدءًا من 28 ديسمبر.