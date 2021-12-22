فبراير القادم.. جامعة سوهاج تصدر العدد الثانى للمجلة العلمية لشباب الباحثين

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه للعام الثاني على التوالي سيتم إصدار العدد الثاني للمجلة العلمية لشباب الباحثين، التي ستصدر عن المؤتمر السابع لشباب الباحثين "الدولي الثاني" الذي سيتم تنظيم فعالياته تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وذلك يومي 23 و24 فبراير القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال عبد الخالق،فى بيان له،أن إصدار تلك المجلة العلمية تعد بمثابة فرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا من جميع الجامعات المصرية والعربية لنشر إنتاجهم العلمي، والمواد العلمية التي لم يسبق نشرها باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية، حيث تتميز المجلة بخاصية النشر الإلكتروني من خلال وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، وبنك المعرفة المصري.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر ورئيس تحرير المجلة العلمية، أن مجلة شباب الباحثين هي مجلة علمية دورية محكمة ومصنفة في قواعد البيانات العالمية كدار المنظومة وEBSCO، وتعني بنشر الدراسات والبحوث المقبولة في مؤتمر شباب الباحثين والتي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ووضوح المنهجية، حيث تخضع المجلة لتحكيم علمي من قبل أساتذة متخصصين ذو خبرة بحثية وعلمية متميزة كل في مجال تخصصه.

وأضاف النعماني، أن المؤتمر سيناقش عدد من المجالات العلمية وهي العلوم الأساسية، الطبية، الإنسانية والعلوم الهندسية، مشيراً إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر وصل حتي الآن إلى أكثر من 150 باحث، مابين متحدث ومعلق ومستمع من عدد من الجامعات المصرية المختلفة، ومنها سوهاج، أسيوط، القاهرة، جنوب الوادي، أسوان، المنصورة، المنوفية، المنيا، إلى جانب عدد من الجامعات العربية من فلسطين، العراق وتونس.

وأوضح الدكتور مصطفي فهمي مدير تحرير المجلة العلمية، أن العدد الأول لمجلة شباب الباحثين الذي تم إصداره العام الماضي تضمن 205 بحث علمي، وتم تقسيمهم على خمسة أجزاء حيث اشتمل أربعة أجزاء منهم على الأبحاث العلمية الخاصة بالكليات النظرية التربية والآداب والتجارة والتربية الرياضية، والجزء الخامس اشتمل على أبحاث الكليات العملية الطب البشري، والعلوم والصيدلة والتعليم والتكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تضم كلاً من الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة أماني أبو القاسم منسق المؤتمر ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بالجامعة.