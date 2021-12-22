عزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا

أمرت سلطات مدينة شيان، شمالى الصين، جميع سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالبقاء فى منازلهم، حيث فرضت حالة إغلاق مشددة على المدينة بدءا من اليوم الأربعاء، بسبب عودة تفشى فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك الروسية".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إغلاق مدينة شيان يأتي بالتزامن مع استعداد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبرايرالمقبل، حيث تفرض الصين حالة تأهب قصوى لمكافحة تفشي الوباء في عدة مدن.

في السياق ذاته، أبلغت مدينة شيان عن 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، اليوم الأربعاء ، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 حالة منذ 9 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلنت إدارة المدينة في بيان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، إنه اعتبارا من منتصف ليل الخميس، يجوز لجميع الأسر "إرسال فرد واحد من أفراد الأسرة إلى خارج المدينة مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات، مع إلزام الآخرين بالبقاء في منازلهم باستثناء حالات الطوارئ".

وأضاف البيان أن السكان الذين يرغبون في مغادرة سيتعين عليهم تقديم أدلة على "ظروفهم الخاصة" والتقدم بطلب للحصول على الموافقة.

وأوضح البيان أنه تم إغلاق محطات حافلات المسافات الطويلة في مدينة شيان وأن السلطات أقامت نقاط تفتيش للسيطرة على الأمراض على الطرق السريعة خارج المدينة، كما تم إيقاف أكثر من 85 في المائة من الرحلات الجوية من وإلى المطار الرئيسي بالمدينة.