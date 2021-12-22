اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:01 م
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طوارئ بمدن شمال سيناء تحسبا لتقلبات الطقس بعد أمطار متوسطة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:08 م
طوارئ بمدن شمال سيناء تحسبا لتقلبات الطقس بعد أمطار متوسطة أمطار
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت عدد من محافظة شمال سيناء أمطار متوسطة منذ قليل ، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس .
 
وكان قد قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، إن غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.
 
وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.
 
بدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.  
 
وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 
 

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شمال سيناء

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حاله الطقس

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