طقس الإسماعيلية الآن.. سطوع الشمس وغياب الشبورة وسيولة مرورية "لايف"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية لرصد حالة الطقس اليوم، الأربعاء الذى يشهد انخفاض في درجة الحرارة، مع غياب تساقط الأمطار، وأصبحت السماء صافية وغابت الشبورة المائية، ووصلت درجة الحرارة في "عروس القنال"، اليوم إلي الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وبورسعيد الصغرى 10 العظمى 18، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 18، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19، والسويس الصغرى 12 والعظمى 19، والعريش الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.