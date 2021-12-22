ضبط 876 زجاجة زيت تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 876 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية و تم تحرير محضر44943 جنح ضد صاحب سيارة جامبو منيا القمح حيازته وتجميعه زيت تموين مدعم وتم التحفظ على 73 كرتونه زيت، بإجمالي 876 زجاجه زيت تمويني لإعادة بيعها في السوق السوداء.

بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر هم محضر ضد على صاحب محل بقاله كفر شلشلمون لبيع السجائر أزيد من السعر ،محضر لمحل لبيع الزيوت والشحومات بميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار،محضر لمحل جزارة بميت بشار لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطيه اللحوم بالشاش، محضر ضد صاحب محل بقاله كفر شلشلمون لبيع السجائر أزيد من السعر،ومحضر محل عطور ومستحضرات تجميل ومكياج كفر شلشلمون لعدم الإعلان عن الأسعار،ومحضر معرض سيراميك بملامس لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، محضر محل حدايد وبويات بملامس لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومحضر صاحب محل قطع غيار سيارات بملامس لعدم الاعلان عن الأسعار،ومحضر محل قطع غيار سيارات بملامس لعدم الإعلان عن الأسعار وإدارته النشاط بدون ترخيص.