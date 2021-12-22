ضبط متهمين في قتل وتنفيذ أحكام وإدارة مطبعة غير مرخصة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة أجهزة الأمن ملابسات مقتل 3 أشخاص بالشرقية ..وتحديد وضبط الجناه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) أنه حال إستقلاله سيارة "ملاكى" بدائرة المركز برفقة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) طلب أحدهم توصيله لإحدى الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لإستلام مبلغ مالى منه ، وأثناء سيرهم فوجئوا بقيام (4) مجهولين يستقلون (3) دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم ، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار نارى بالرأس ووفاته ، وقاموا بإنزال الآخران وإصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهرب، بالإنتقال والفحص تبين تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها أثار أعيرة نارية ، كما عُثر على جثة المجنى عليه بها عيار نارى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، أسفرت جهوده عن وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم و (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) ، فقام الأخير بالإتفاق مع (11 شخص ، لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) على الإنتقام منه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (8) متهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج المجنى عليه ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لإستيقافها أحدثت إصابة أحدهم التى أودت بحياته ، وقاموا بتكبيل الآخرين وإصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم كائنة بدائرة المركز ، وعقب نقلهما قاموا بالتخلص منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأوديا بحياتهما ووضعوا الجثتين داخل أجوله وألقوا الأجولة بأحد المجارى المائية ، كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة – دراجتين ناريتين "أحدهما مُبلغ بسرقتها" – بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات) المستخدمين فى الواقعة.. وتم العثور على جثتى المجنى عليهما بالمجرى المائى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من شخص أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالجيزة .. وتحديده وضبطه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قِبل أحد الأشخاص حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وإستغاثتها بمستقلى السيارة وفراره هارباً، بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بالإسكندرية وفرار قائدها هارباً بالسيارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بأحد الشوارع المزدحمة بالإسكندرية وفرار قائدها هارباً بالسيارة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة البيطاش بدائرة القسم بين (طرف أول "خمسة أشخاص" أحدهم طفل يبلغ من العمر سنة) طرف ثانى (أحد الأشخاص "زوج شقيقة أحد الأشخاص بالطرف الأول) وجيمعهما مُصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وذلك حال خروج الطرف الأول من أحد الحفلات بالشارع محل البلاغ تصادف سير الطرف الثانى بالسيارة قيادته "ملاكى" فتوقف وخرج من سيارته وتوجه لإصطحاب (نجله ، سن 8) كان بصحبة الطرف الأول ، فحدثت مشاجرة نظراً لسابقة وجود خلافات زوجية بينه وزوجته شقيقة الأول قام على أثرها الطرف الأول بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى مُحدثاً إصابته المشار إليه وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته ، فإستقل السيارة وقام بقيادتها محاولاً الإنصراف خشية تعدى المارين بالشارع عليه وأثناء ذلك إصطدم بالطرف الأول مُحدثاً إصابتهم المشار إليها ، وتوجه عقب ذلك لديوان القسم لتحرير محضر ، وبمواجهة الطرف الأول أيدوا بمضمون ما سبق ، وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على جهات التحقيق أبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات، بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، والتقابل مع (مالكها - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إجمالى عدد 4000 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة) خاصين بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المطبعة ، وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى فتم حبسه.

وتمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة مـن ضـبـط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 1465 حكم قضائى (شيكات – نصب – سرقة تيار) بإجمالى حبس (25 سنة) وغرامات مالية مستحقة بلغت ثلاثون مليون جنيه .