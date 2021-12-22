ضبط عاطل وبحوزته 350 جراما من مخدر الاستروكس والهيروين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته كميات من مخدر الاستروكس ، والهيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب، وبحوزته بندقية آلية، فرد محلى، وعدد من الطلقات، و150 جراما لمخدر الآيس، و100 جرام لمخدر الإستروكس، 100 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.