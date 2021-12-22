صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1674 مواطنا بقرية تل العمارنة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية تل العمارنة، بمركز ديرمواس، يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1674 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 343 حالة جراحة، و 422 حالة أطفال، و204 باطنة، و92 قلب، و124 نساء وتنظيم أسرة، و115 أسنان، و183 جلدية ، إلى جانب عمل 93 تحاليل مختلفة، وعمل 69 حالة موجات صوتية، وعمل 6 حالة رسم قلب، وعمل 4 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 11 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 102 متردد.