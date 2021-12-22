صحة القليوبية: تطعيم 95% من المستهدف بحملة شلل الأطفال خلال 3 أيام فقط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الانتهاء من 95% من المستهدف ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الـ 3 أيام الأولى بالحملة، والتي بدأت الأحد الماضي وتستهدف الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم تخطى المستهدف حتى نهاية اليوم الأربعاء وهو أخر أيام الحملة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة،فى بيان له،أن المديرية استعدت لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت فعالياتها علي مستوي المحافظة، بداية من الأحد الماضى وحتى اليوم الأربعاء وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال استهدفت تطعيم 1100840 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2503 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و 2149 فريق متحرك، من شقة إلى شقة، مشاركا بها 189 طبيب و163 مشرف على الإدارة الصحية و42 مشرف من قبل مديرية الصحة بالاضافة الى تواجد 626 مشرف فى المراكز والوحدات الصحية لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.