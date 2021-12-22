"صحة أسوان": الانتهاء من تطعيم 90% من الأطفال خلال الحملة القومية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بمحافظة أسوان، أن جهود الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انتهت حتى الآن من تطعيم نحو 226 ألفا و739 طفلاً، وذلك بنسبة تصل لـ90% من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألفاً و153 طفلاً.

وأضاف مدير الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عقد اجتماعاً بحضور مراقبى التطعيمات لمتابعة أعمال الحملة التى بدأت يوم الأحد 20 ديسمبر الجارى، وتستمر لمدة 4 أيام، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وفي السياق ذاته، استقبلت المديرية الدكتور هانم أحمد، مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والتي أجرت جولة ميدانية تابعت خلالها نشاط الحملة في عدد من الفرق المتحركة والثابتة، رافقها خلال الزيارة الدكتور مصطفي أبو المجد مدير الطب الوقائى، وأحمد عاطف مشرف التطعيمات بالمديرية.

يُذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1345 فريقاً، وتجوب المنازل في جميع المناطق، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.