اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:26 ص
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شمس ساطعة وبرودة خفيفة بكفر الشيخ واستئناف حركة الملاحة.. لايف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:26 ص
شمس ساطعة وبرودة خفيفة بكفر الشيخ واستئناف حركة الملاحة.. لايف حالة الطقس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع حالة الطقس بكفر الشيخ والتى اتسمت بالاستقرار النسبي صاحبتها رياح خفيفة، على مدن وقرى المحافظة، ولم تؤثر على حركة المواطنين.

وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس، لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها لمدة 4 أيام.

وقد تعرضت المحافظة لمدة 3 أيام لموجه من الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، وسطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، ومازالت غرفة العمليات متعقدة على مدار الساعة لمتابعة أى حالة تغيير في الطقس لمواجهتها.


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