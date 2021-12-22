شركة هندية تسعى للحصول على موافقة لتجارب جرعة معززة من لقاح كورونا عن طريق الأنف

كتبت إيناس البنا

أعلنت شركة Bharat Biotech الهندية لصناعة اللقاحات أنها قدمت طلبًا إلى هيئة تنظيم الأدوية في البلاد للحصول على موافقة لإجراء تجارب المرحلة 3 من لقاح كورونا داخل الأنف، الذى يسمى BBV1154 لاستخدامه كجرعة معززة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن اللقاح الذي يتم حقنه عن طريق الأنف سيتم منحه لأولئك الذين تناولوا بالفعل جرعتين من لقاحهم.

وفقا لتقرير موقع " timesnownews" تلقت الشركة التي تتخذ من حيدر أباد مقراً لها موافقة المراقب العام للأدوية في الهند (DGCI) لإجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح BBV1154 في أغسطس من هذا العام.

ماذا يعني لقاح الأنف

الطريقة الأكثر شيوعًا لإعطاء اللقاحات هي الحقن التي يتم إدخالها في العضلات، أو عبر الأنسجة بين العضلات والجلد، بالنسبة للرضع، يتم إعطاء اللقاح أيضًا عن طريق الفم في بعض الأحيان، ومع ذلك، مع لقاح الأنف، يتم رش الدواء في الخياشيم واستنشاقه.

يعتقد أن لقاحات الأنف لها بعض المزايا مقارنة بالبدائل الأخرى، بالنسبة لغالبية الميكروبات، فإن الغشاء المخاطي للأنف (الغشاء المخاطي في فتحتي الأنف) يثبت أنه التحدي الأول عند دخول الجسم عن طريق الاستنشاق.

أظهرت الدراسات أن إدخال حتى كمية صغيرة من المستضد يمكن أن يثير استجابة إيجابية قوية تمكن الغشاء المخاطي للأنف من أن يصبح مؤهلاً لتعزيز المناعة.

بناءً على ما نفهمه عن فيروس كورونا، فإن الطريقة الأساسية لانتقاله هي من خلال الاستنشاق، على هذا النحو، فإن ضمان المناعة في موقع الإصابة قد يقطع شوطًا طويلاً في تمكين مقاومة أكبر ضد الفيروس، واقترحت دراسة حديثة أيضًا أن متغير أوميكرون قد يزدهر في الشعب الهوائية بدلاً من الرئتين.

تعني سهولة إجراء التطعيمات داخل الأنف أنه قد يتحول إلى حل مثالي للأطفال وكبار السن، وقد يكون أيضًا الشكل المفضل للتطعيم للمرضى متعددي الأمراض الذين يميلون عادةً إلى الشعور بالضجر من الحقن، ولكن ربما تكون الميزة الأهم التي تتحقق من سهولة الإدارة هي حقيقة أن العاملين الطبيين قد لا يكونون مطلوبين كما هو الحال مع التطعيم بالحقن.