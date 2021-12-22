اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-12-2021 في مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:34 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-12-2021 في مصر اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.61 جنيه للشراء، و 17.77 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.63 للشراء، 17.78 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.62 جنيه للشراء، و 17.80 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.68 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.68 جنيه للشراء.
 
17.79 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.61 جنيه للشراء.
 
17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.61 جنيه للشراء.
 
17.77 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.62 جنيه للشراء.
 
17.80 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.64 جنيه للشراء.
 
17.80 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.64 جنيه للشراء.
 
17.80 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.67 جنيه للشراء.
 
17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اليورو

اليورو اليوم

اسعار اليورو اليوم

اليورو مقابل الجنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة