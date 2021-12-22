روسيا تقلص ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أحد المسارات الناقلة

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خفضت شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر مسار "يامال - أوروبا"، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.



ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، يعد خط أنابيب غاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.



وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 - 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.



وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط "يامال - أوروبا" عبر بولندا، فعلى سبيل المثال حجزت "غازبروم" سعة ليوم الجمعة الماضي بلغت 27 مليون متر مكعب، لكنها لم تحجز أية سعات ليوم أمس الثلاثاء.



وفي وقت سابق، أكدت شركة "غازبروم" أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا، وهو أمر أكده مسئولون في المفوضية الأوروبية.