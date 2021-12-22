رئيس "مياه الغربية" يتفقد المشروعات الجارية بمحطات مركز قطور.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، محطة مياه المرشحة بمركز قطور لمتابعة الأعمال التى تنفذها الهيئة القومية بالمحطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده بمقر المحطة بحضور المهندس عبد السلام بركات رئيس الهيئة القومية بالغربية والمهندس عبد القادر قطقاط رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة .

كما تم تفقد مشروع معالجة الصرف الصحى بقرية بلتاج مركز قطور للوقوف على آخر المستجدات فى تنفيذ المشروع ، حيث ينفذ المشروع على مساحة 2.5 فدان وبتكلفة 181 مليون جنيه، ويخدم المشروع حوالى 25 ألف نسمة من أهالى قرية بلتاج وقرية محلة مسير.

و شدد "شطا" على ضرورة الالتزام بالبنود والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا إنهاء المشروع فى أقرب وقت، وأكد على الإلتزام التام بمعايير الجودة فى التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.