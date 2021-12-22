اليوم السابع
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رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال استكمال تنفيذ مشروعات شبكات المياه والصرف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:58 م
رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال استكمال تنفيذ مشروعات شبكات المياه والصرف لمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اجتماعا مع وحدة الميجا بالشركة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات مركز كوم حمادة والقرى التابعة لها بقرى دمشلي والعلقام وأبو الخاوى وتجمع الجزيرة وشمال المقابر ومحطة معالجة صرف صحي البريجات بطاقة استيعابية 7500 متر مكعب /يوم بإجمالي استثمارات قدرها 460 مليون جنيه.

ووجه نشأت بتذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروعات فى أوقاتها المحدده وتابع الموقف التنفيذي، مشيرا إلى أهمية إنهاء الأعمال علي النحو الأمثل حسب المواصفات الموضوعة والمتفق عليها وذلك حسب التوقيتات الزمنية المحددة.

 

 


شركات المياه

مشروعات المياه

شبكات المياه والصرف

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