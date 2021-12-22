رئيس مياه البحيرة يتابع أعمال استكمال تنفيذ مشروعات شبكات المياه والصرف

كتب أحمد حسن

عقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اجتماعا مع وحدة الميجا بالشركة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات مركز كوم حمادة والقرى التابعة لها بقرى دمشلي والعلقام وأبو الخاوى وتجمع الجزيرة وشمال المقابر ومحطة معالجة صرف صحي البريجات بطاقة استيعابية 7500 متر مكعب /يوم بإجمالي استثمارات قدرها 460 مليون جنيه.

ووجه نشأت بتذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروعات فى أوقاتها المحدده وتابع الموقف التنفيذي، مشيرا إلى أهمية إنهاء الأعمال علي النحو الأمثل حسب المواصفات الموضوعة والمتفق عليها وذلك حسب التوقيتات الزمنية المحددة.