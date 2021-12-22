اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:06 م
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رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يوفر العملة الصعبة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:03 م
رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يوفر العملة الصعبة تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات
إبراهيم حسان

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قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط كان من المفترض افتتاحه منذ سنوات، مؤكدا أن المجمع مشروع ضخم بتكلفة 7.2 مليار جنيه.

وأشار أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، إلى أن هناك مشروع سيتم افتتاحه الفترة المقبلة عبارة عن تكسير المازوت بالهيدروجين بحيث يتم إخراج منه السولار، موضحا أن مصر كانت تستورد البنزين من الخارج ومجمع إنتاج البنزين في أسيوط سيوفر العملة الصعبة.

وأضاف رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أنه توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.6 مليون منزل في الصعيد، بواسطة شركات مصرية لديها خبرات كبيرة، لافتا إلى أن تم إنشاء 65 محطة غاز طبيعي لتموين سيارات في الصعيد.

وتوقع أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن يتحول الصعيد لمنطقة جاذبة للاستثمار مع توافر الدراسة والتأني مستقبلا.


تامر أبو بكر

غرفة البترول

اتحاد الصناعات

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