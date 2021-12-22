رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر «الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة»

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، المؤتمر العلمي الدولي الرابع والذى تنظمه كلية التربية الرياضية تحت عنوان:" الابتكار الإستراتيجي وصناعة الرياضة"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

شارك فى الافتتاح اللواء اسماعيل الفار نائبا عن وزير الشباب والرياضة، ونواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة والدكتور محمد حسين، والدكتور حمدى شعبان والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور مسعود غرابة المنسق العام للمؤتمر، والدكتور إيهاب البديوي مقرر المؤتمر، وعدد من الشخصيات الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات.

وأوضح اللواء اسماعيل الفار أن الابتكار في غاية الأهمية ووسيلة فعالة نحو التطور والتقدم في مختلف المجالات بمواكبة التطور واستخدام الأساليب الحديثة في العمل.

وأشاد رئيس الجامعة، في كلمته بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والذي ضرب المثل والقدوة في تبنيه واحتضانه للابتكار أسلوبا للعمل داخل الوزارة منذ توليه المسؤلية، حيث شهدت مصر عديد الانجازات حتى باتت مركزاً لاستضافة مختلف البطولات الدولية علي مدار العام.

وأكد الدكتور محمود ذكى، دعم المؤتمر لأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي نص هدفها الرابع علي أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

وأضاف حرص إدارة كلية التربية الرياضية الواعية باحتضان الإبتكارات نحو تمكين الشباب في المجال الرياضى، وعلي رأسها التحول الرقمي في المجال الرياضي، فضلًا عن تنمية قيم الريادة والولاء والروح الرياضية والعمل الجماعي، وكذلك تعزيز مساهمة الرياضة في دعم اقتصاد الدولة.

يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة كبيرة من العلماء والخبراء والأكاديميين والباحثين في المجال الرياضي والمجالات المرتبطة بعلوم الرياضة من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.