رئيس جامعة القناة: تطوير الموقع العام للجامعة ومدخلها الرئيسى.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس جولة تفقدية بطرق ومواقع الجامعة، وجه خلالها بتطوير مدخل الجامعة الرئيس، وشارع البنك، وتعديل المطبات، ووضع مخطط مروري لشارع كلية الزراعة الجانبي والممتد حتى كليات السياحة والفنادق، والآداب والعلوم الإنسانية، حيث وصفه بأنه مدخل أساسي وحيوي للجامعة، ووجه بتطوير الشكل الجمالي له.



كما قرر رئيس جامعة قناة السويس، تخصيص أماكن بمظلات لجلوس الطلبة، حرصًا علي سلامتهم.

وناقش مع الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي كان في استقباله بموقع الكلية- إمكانية تخصيص نقاط خدمية للطلاب بالموقع المواجه للكلية يخدم طلابها، ووجه برصف وتوسعة الشارع الداخلي الموازي لسور الجامعة ما بين بوابة أسنان وبوابة عثمان وربطه بالطريق الجديد أمام كلية الآداب، وتجهيزه ليكون مخرج.



وشدد رئيس جامعة القناة، على إزالة كل المخلفات بشكل يومي، مشيرا لأهمية الحفاظ على الأماكن والمساحات الخالية بالجامعة نظيفة بلا أية مخلفات؛ انتظارا لإدراجها ضمن مشروعات الجامعة المستقبلية، مثل منطقة مركز الاختبارات الإلكترونية، ومجمع الخدمات، ومنطقة مجمع المطاعم والأنشطة.

كما تفقد رئيس الجامعة البوابات الإلكترونية، ووجه بسرعة الانتهاء من كروت الدخول المميكنة، وربط مواعيد عمل البوابة بمواعيد فتح وإغلاق نفق المشاه المواجه لها؛ حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات خاصة في الساعات المتقدمة من النهار ، وأمر مندور بضرورة الرش بالتنقيط حفاظا على المياه، ومنعا للإهدار وتسربها إلى الشوارع والطرق الداخلية للجامعة.

ووجه بتخصيص أماكن محددة وثابته للبنرات والملصقات الخاصة بأنشطة الجامعة وأحداثها الهامة، حفاظا على الشكل العام ، وإظهار الموقع العام للجامعة بالشكل الجمالي الذي يليق باسم جامعة قناة السويس ، ورافق رئيس الجامعة في جولته هدى فرج، أمين عام الجامعة، والمهندسة هبه إمام، مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندس عادل ألبير، واللواء عماد جودة، مدير عام إدارة الأمن الجامعي.







الجولة التفقدية



الجولة



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة



جولة تفقدية







