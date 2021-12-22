رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسى حريص على رسم الصعيد بملامح الجمهورية الجديدة

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم اللازم لتطوير محافظات صعيد مصر ورسمه بملامح الجمهورية الجديدة وإرساء أسس الحياة الكريمة لمواطنيه.

جاء ذلك فى تصريح رسمي لرئيس جامعة أسيوط في أعقاب حضوره المراسم الرسمية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة أسيوط، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى والهامة بحضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولفيف من وزراء الحكومة والقيادات التنفيذية والشعبية وكوكبة من رؤساء جامعات الوجه القبلى.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن زيارة رئيس الجمهورية شملت افتتاحه بتوسعات كلية طب الأسنان، والتى تمثل واحدة من أحدث كليات الجامعة والتى تم إنشائها وفق أحدث النظم لتقديم أفضل البرامج التعليمية المتخصصة والتي أصبحت واحدة من أكثر الكليات جذبا للطلاب الوافدين بما تتضمنه من شق تعليمى وشق طبى على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 6 آلاف متر مربع، حيث تضم اكبر مستشفى جامعى لطب الأسنان على مستوى الجمهورية والتى تضم أجهزة ومعدات طبية بأكثر من 45 مليون جنيه كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن المستشفى تضم 8 عيادات خارجية مجهزة بعدد 260 كرسى أسنان مزودة بكافة أجهزة الأشعة والمعدات اللازمة لعمل كل عيادة على حدة ويصل عدد المرضى المترددين عليها 1200 مريض شهريا.

وأضاف الدكتور طارق الجمال أن المستشفى إلى جانب العيادات الخارجية فإنها تضم أيضاً عيادات الاستعاضة الصناعية، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، وتقويم الأسنان والتيجان والجسور بالإضافة إلى عبادات طب أسنان الأطفال وعمليات جراحة الوجه والفكين، كما تضم قسم الأشعة بإجمالي (12) غرفة حيث يحتوي على غرفة أشعة أسنان وغرفة أشعة بقسم العلاج بأجر وغرفة أشعة بعيادة علاج الجذور غرفة أشعة بعيادة جراحة الفم والوجه والفكين بالإضافة إلى غرفة أشعة بقسم التركيبات الثابتة وغرف أشعة البانوراما ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد.

المستشفى أيضاً توفِّر أكثر من وحدة علاجية لطب الأسنان لتدريب الطلاب حيث تم مراعاة عدد من المعايير فى تصميمها أهمها أن يكون ملائماً للمريض والطبيب المعالج، كما تحتوي وحدة التعقيم المركزي بالمستشفى على 3 غرف تعقيم مركزي مزودة بعدد (4) أجهزة تعقيم سعة الواحد 55 لتر بكل دور من أدوار المستشفى وتحتوى على أجهزة تعقيم إجمالي عددها 20 جهاز تعقيم سعة 25 لترا.