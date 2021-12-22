اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:57 ص
رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادى الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية يدشن كنيسة نجع حمادى
كتب: محمد الأحمدى

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي،  أمس الثلاثاء، في احتفاليَّة تدشين مبنى كنيسة نجع حمادي الإنجيلية، بمحافظة قنا، والتي تم تأسيسها عام 1935م، بحضور القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس شنودة جرجس، رئيس مجمع الأقاليم العليا، والقس مجدي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والشيخ ماجد طوبيا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادى، وعضو مجلس النواب سابقًا، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة وفرح بمشاعر ومشاركة أهلنا المسلمين في احتفال اليوم، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، وإلى راعي الكنيسة القس مجدى فؤاد".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "حينما نتدرب على طاعة الله ونثق فى كلمته، نستطيع التغلب على التحديات الصعبة إلى الأصعب، وتكون هناك خبرة حقيقية في الحضور الإلهي. نصلي إلى الله أن يعطينا حياة الطاعة المميزة لخدمة الجميع".

وشارك بالحضور القس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقمص لوقا، وكيل مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والقمص طوبيا، راعي كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، والأب حنا، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بنجع حمادى، وراهبات المحبة بنجع حمادى، السير نهاد، والسير جريس، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، وشيخ كنيسة الكوم الأخضر بمغاغة، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر".

الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 

جانب من تدشين الكنيسة
جانب من تدشين الكنيسة

 

حضور الدكتور أندرية زكى
حضور الدكتور أندرية زكى

 

لوحة تدشين الكنيسة
لوحة تدشين الكنيسة

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

الدكتور اندريه زكى

الكنيسه الانجيليه

كنيسه نجع حمادى

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