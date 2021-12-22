دراسة تكشف دور نوع من الخضراوات فى خفض ضغط الدم خلال 24 ساعة

كتبت مروة هريدى

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم القاتل الصامت، فهى حالة مهددة للحياة وقد يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولن يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بالحالة لعدم ظهور أي أعراض فى وقت مبكر، ووفقًا لتقرير موقع "إكسبريس"، فإن الخضراوات الورقية يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع.

يعد تغيير نظامك الغذائي وإدخال المزيد من التمارين في روتينك، من أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم، حيث يوصى خبراء الصحة باتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات نظرًا لمحتواها العالى من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة للصحة بشكل عام، مع أهمية تناولها طازجة.

ومع ذلك، فإن هناك مجموعة واحدة من الخضراوات، على وجه الخصوص، لها الفضل في الحد من ارتفاع ضغط الدم الذى يسبب مشاكل صحية خطيرة، حيث تشير الأبحاث إلى أن الخضراوات الورقية الخضراء الغنية بالنترات يمكن أن تقلل من قراءة ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

ويمكن أن يؤدي تناول جزء من الخضار الورقية كل يوم إلى خفض ضغط الدم. وتشمل أمثلة الخضار الورقية الخضراء ما يلي:

• الكرنب

• الشمرة

• الخس

• السبانخ

• السلق

ويمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى نظامك الغذائي عن طريق تناول المزيد من السلطات الطازجة أيضًا، كما أن الخضار الورقية الخضراء منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تسهم في الحفاظ على وزن صحي، وهي ضرورة أخرى لخفض ضغط الدم.

وعند تناول الطعام لتقليل ارتفاع ضغط الدم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة الطبيعية وقليل من الأطعمة المصنعة أو المالحة سيساعد في خفض ضغط الدم.

وتمت ملاحظة الفواكه، بما في ذلك التوت والموز والكيوي، نظرًا لقدرتها أيضًا على خفض ضغط الدم، ويقترح الخبراء أيضًا تناول عصير البنجر الخام لخفض قراءات ضغط الدم المرتف، وكذلك العدس والبقوليات بشكل عام لأنها مصدر صحي غنى بالبروتينات والألياف.