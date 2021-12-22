دراسة تحدد "علامات" في الدم مرتبطة بفيروس كورونا الحاد

كتبت إيناس البنا

حدد العلماء "مؤشرات" فريدة من نوعها في دماء مرضى كوفيد الشديدة والقاتلة، مما يمهد الطريق لاختبارات تشخيصية بسيطة لمساعدة الأطباء على تحديد من سيصاب بمرض خطير نتيجة كورونا.

في دراسة قادها باحثون في كلية هل يورك للطب وقسم الرياضيات في جامعة يورك الإنجليزية، حلل العلماء عينات دم من مرضى كوفيد في المستشفى، واكتشفوا علامات في الدم مرتبطة بالمرضى الذين احتاجوا إلى العلاج في العناية المركزة.

ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress "، قد تؤدي النتائج إلى طرق جديدة لفرز وتقييم مخاطر مرضى كورونا، مما يخفف الضغط من المستشفيات أثناء طفرات العدوى.

منذ بداية الوباء، عمل الباحثون على فهم كيف ولماذا يؤثر كوفيد على الأفراد بشكل مختلف، حتى المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض لديهم احتياجات علاجية متنوعة، حيث تتطلب بعض الحالات الأكثر اعتدالًا أكسجينًا إضافيًا بينما يحتاج البعض الآخر إلى التنفس الصناعي في العناية المركزة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ديميتريس لاجوس، من كلية هال يورك الطبية بجامعة يورك: "حددت دراستنا عوامل في الدم ترتبط بشكل فريد بالنتائج الشديدة والقاتلة لمرضى كوفيد في المستشفى.

تدعم هذه النتائج ملاحظة أن كورونا هو مرض يتطور على مراحل ولديه القدرة على تزويد الأطباء بالمعلومات الحيوية، مما يسمح لهم بتصميم علاجات وفقًا لشدة المرض وتحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية في وقت مبكر.

"الأهم من ذلك ، أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن أن توفر الأساس لاختبارات جديدة ممكنة في أي مستشفى لأن العينات التي استخدمت كانت من اختبارات الدم الروتينية التي تم إجراؤها بالفعل كجزء من الرعاية القياسية لمرضى كوفيد."

استجابة مناعية



اشتمل البحث ، الذي نُشر في مجلة iScience ، على اختبار عينات دم من أكثر من 160 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء، قام الباحثون بقياس مستويات السيتوكينات والكيموكينات - البروتينات الموجودة في الدم التي تحرك الاستجابة المناعية الساحقة التي لوحظت في مرضى كوفيد والتي تعكس حالة الأنسجة المريضة والمعروفة بالفعل بأنها مؤشرات جيدة من الشدة والمرحلة في العديد من الأمراض الأخرى.

"توفر النتائج التي تم التوصل إليها أساسًا علميًا لتطوير اختبارات الدم التي يمكن أن تزود الأطباء بمعلومات حيوية حول العلاجات الأكثر فعالية للمريض".