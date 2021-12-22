خفر السواحل اليونانى: إنقاذ 12 مهاجرا وفقدان العشرات إثر غرق قاربهم

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قال خفر السواحل اليوناني إنه يعتقد أن عشرات المهاجرين أصبحوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة ساحل جزيرة فوليجاندروس اليونانية.



وأشار خفر السواحل إلى أن عملية بحث وإنقاذ كبيرة بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد غرق القارب على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق أثينا.



وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا يعتقد أنهم جميعا من العراق ونقلهم إلى جزيرة سانتوريني القريبة، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.



وقال ناجون إنه كان هناك في الأصل 32 شخصا على متن القارب، لكن أحدهم قال للسلطات اليونانية إن القارب كان يحمل على متنه نحو 50 شخصا.



فيما قال خفر السواحل اليوناني إن أربع سفن لخفر السواحل وطائرتي هليكوبتر من القوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك في عملية البحث والإنقاذ.



وأضاف أن العملية بدأت الليلة الماضية بعد تلقي معلومات تفيد بأن قاربا يقل مهاجرين قد تعرض لعطل في المحرك وبدأت المياه في وقت لاحق تتسرب داخل القارب جنوب فوليجاندروس.