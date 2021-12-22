اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خدمات مستمرة تقدمها الدولة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين من أهل سيناء.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:00 م
خدمات مستمرة تقدمها الدولة لأسر الشهداء والمصابين المدنيين من أهل سيناء.. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تقدم خدمات لا تزال تتواصل لأسر الشهداء والمصابين.

اضاف انه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية  بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها .. حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات فى الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة ، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التى تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية .

اضاف انه  تم توفير فرص عمل  لذوى الشهداء والمصابين  كمرحلة أولى من اجمالى عدد الشهداء يبلغ 846 فردا .. منهم 250 مطلوب استيفاء بياناتهم ، 61 غير مستوف البيانات ، و535 مستوف البيانات .. يخص شمال سيناء منهم 509 أفراد تم توزيعهم على الديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات كجامعة العريش والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة .. بخلاف الأوقاف والثروة السمكية وقاعدة الجراد ، والباقى تم تحويلهم لاستلام العمل في محافظات أخرى بعد انتقالهم للإقامة بها.


شمال سيناء

الشهداء والمصابين

سيناء

العريش

المشروعات فى شمال سيناء

مشروعات الدولة فى سيناء

مشروعات سيناء

اخبار محافظه سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة