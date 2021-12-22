خارجية روسيا تتهم الولايات المتحدة بـ"انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية"

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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية".

وقالت المتحدثة الروسية في بث مع قناة "سولوفيوف لايف" على اليوم الأربعاء، "تعتقد المندوبة التجارية الأمريكية أن إحلال الواردات الروسية يعد ضربة لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويبدو أنها لا تعرف أن إحلال الواردات يعد رد فعل على العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي يفرض هذه العقوبات بضغط من الولايات المتحدة، الأمر الذي اتضح منذ عدة سنوات".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية نشر مكتب المندوبة التجارية الأمريكية كاثرين تاي بيانا في وقت سابق، وصف فيه سياسة إحلال الواردات الروسية وخلق تفضيلات للمنتجين المحليين بأنه "مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وهددت السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات مضادة في إطار هذه المنظمة الدولية.