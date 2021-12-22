حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تصل لنسبة تنفيذ 97% من المستهدف بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

وصلت نسبة التطعيم المنفذة خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء 97% .



واعلنت صحة شمال سيناء ، انه تواصل فرق التطعيم بشمال سيناء انتشارها ، لتنفيذ مهام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .



وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم فى بيان صحفى، انه يتابع سير التطعيم ، والعمل فى نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة ، مضيفا أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 53 ألف و992 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات ، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب.



من جانبه أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي مشاركة 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، حيث تجوب الفرق المتحركة المنازل في جميع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال ، وفرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.



شهدت مناطق شمال سيناء ،قيام فرق طبية من الإدارات الصحية بمناطق بئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بالسير مترجلين لمسافات واستخدام عربات كارو للوصول لمناطق سكنية لتنفيذ مهام أداء خدمة التطعيم ضد شلل الأطفال .



وأعلنت صحة شمال سيناء ، ان الفرق الثابتة والمتحركة تجوب التجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، وعددها 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.





الوصول لكل الاماكن



تطعيم الاطفال بكل المناطق



خلال تنفيذ الحملة



من حملة التطعيم بشمال سيناء











