حبس عامل 4 أيام بعد إصابة صديقه فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على صديقه محدثاً إصابته بجرح نافذ فى منطقة الرقبة بمنشأة ناصر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة البلطجة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجـرح نافذ بالرقبة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (عامل، مقيم بذات الناحية) بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علـى النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصـه مـن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.