جهاز الإحصاء: 3% انخفاض فى أعداد المواليد عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020 ومن أهم المؤشرات بالنشرة بلغ عدد المواليد 2235326 عام 2020 مقابل 2304832 عام 2019 بانخفاض قدره 3%، كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقــــابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان ويمثل معدل الإنـجاب الكلي عدد الأطفال المتوقع أن تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنـجابية وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019.

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2020 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019، وبلغ عدد المواليد الذكـور 1143611 عام 2020 مقـابل 1179033 عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪، وبلغ عـدد المـواليد الإنـاث 1091715 عام 2020 مقـابل 1125799عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3 ٪، 7.9 % انخفاض في أعداد مواليد الحضر عام 2020 وبلغ عدد مواليد الحضر 1142864 عام 2020 مقابل 1240549 عــام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 ٪، وبلغ عدد مواليد الريف 1092462 عام 2020 مقابل 1064283عـام 2019 بنسبة ارتفــــاع قدرها 2.6 ٪، وبلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 2.8 لكل ألف من السكان.

وبلغ معدل المواليد بالريف 19.0 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 18.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.2 لكل ألف من السكان.

كانت محافظة القـــاهرة هي الأعلى من حيث عدد المواليد وقد بلـــغت نسبة المـــواليد بها 9% من إجمالي عدد المواليد عام 2020 مقابل 9.2 عام 2019 بانخفاض قدره 0.2%، ومحافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد المواليد وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد المواليد عــــام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019. وسجلت محافظـات (مطروح، أسيوط، سوهاج ، قنا ، المنيا) أعلى معدلات للمواليد عام 2020، وسجلت محافظـات (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية) أقــل معدلات للمواليد عام 2020.

وبلغ عـدد الوفيات 664763 عام 2020 مقابل 570580 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5٪ كمــا بلغ معـــدل الوفيات 6.6 لكل ألف من السكان 2020 مقــــابل 5.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.8 لكل ألف من السكان. 54.5 ٪ نسبة وفيات الذكور لإجمالي عدد الوفيات وبلغ عـــــدد وفيات الذكور 361971 عام 2020 مقابل 312105 عام 2019 بنسبة ارتفــــاع قدرها 16 ٪، وبلغ عــدد وفيات الإناث 302792 عام 2020 مقابل 258475 عام 2019 بنسبة ارتفــــــاع قدرها 17.1 ٪.

وبلغت نسبة وفيات الذكور 54.5 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 54.7 ٪ عام 2019، وبلغت نسبة وفيات الإناث 45.5 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 45.3 ٪ عام 2019.

وبلغ عدد وفيـــات الحضر 402175 عام 2020 مقابل 351475 عام 2019 بنسبة ارتفــــــــــاع قدرها 14.4 ٪، وبلغ عدد وفيات الريف 262588 عـــام 2020 مقابل 219105 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8 ٪. بلغ معدل الوفيات بالحضر 9.3 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 8.3 لكل ألف من الســكان عام 2019، وبلغ معدل الوفيات بالريــف 4.6 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 3.9 لكل ألف من السـكان عـام 2019. وكانت محافظة القـــاهرة هي الأعلى من حيث عدد الوفيات وقد بلـــغت نسبة الوفيات بها 15.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020، ومحافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد الوفيات وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد الوفيات عــــام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019.

وسجلت محافظـات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الأقصر، اسوان) أعلى معدلات للوفيات عام 2020، وسجلت محافظـات (شمال سيناء، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا) أقــل معدلات للوفيات عام 2020. و بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 35197 عام 2020 مقابل 36173 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس المعدل عام 2019، وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 44300 عام 2020 مقابل 46956 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.7٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19.8 لكل ألف مولود حي عام 2020 مقابل 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019 وبالنسبة للزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيــات) من 1,734 مليون نسمة عــــــــام 2019 إلى 1,571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.4%، وانخفــض معـــــدل الزيـــــادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) مـــــن 17.5 لكل ألف من السكان خــلال عــام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020 بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.