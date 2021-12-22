جمارك مطار سوهاج تضبط تهريب كمية من أدوات التجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبدالشافى، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥.

اثناء انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ويز اير من أبو ظبى اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب ع . خ . ا مصرى الجنسية ، وبسؤاله عما اذا كان يحمل بضائع او اشياء ممنوعه او محظوره او تستحق رسوم جمركية اجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة حشمت شيبه مأمور الفحص تحت إشراف حسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود زجاجات وأشياء متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد سامح مأموري تفتيش الركاب ومحمود أبو المواهب مكافحة التهرب وهبه حنفى أمن جمركى فتبين وجود ٥٣٠ زجاجه طلاء أظافر منشأ أمريكي و٩٦ زجاجة مغذى شعر سويسرى و ١٠٠٠ قطعة كتالوج ألوان خشبية لطلاء الأظافر، وبلغ التعويض الجمركى المستحق ٢٢٠ ألف جنيه .

قرر الدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبيه تحرير محضر ضبط للراكب رقم ٩ لسنه ٢٠٢١ .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.