اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جلسة تشاورية حول عرض المنهجية الخاصة بتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:11 ص
جلسة تشاورية حول عرض المنهجية الخاصة بتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة د احمد كمالى نائب وزيره التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التشاورية التي عقدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك لعرض المنهجية الخاصة بتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى أهمية تحديد تكلفة تحقيق الأهداف الأممية والوقوف على الفجوات التمويلية، موضحًا ضرورة الاستعانة بالكفاءات الموجودة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مناقشة هذا الموضوع المهم مع شركاء التنمية ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.
 
وأضاف كمالي أن تحقيق الأهداف الأممية صياغة السياسات المطلوبة يتطلب وجود كوادر قادرة على الاستكمال والبناء على آليات تقدير تكلفة تحقيق الأهداف الأممية.
 
وأكد كمالي على أهمية أن تعكس تقديرات تكلفة تحقيق الأهداف الأممية الواقع المصري فيما يتعلق بقطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبيئة، وهو ما يتطلب دراسات أكثر تفصيلاً للوقوف على الوضع الراهن والفجوات التي يجب التعامل معها لتحقيق الأهداف الأهداف الأممية، كما أشار سيادته أن تقديرات التكلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار اجمالي الاتفاق بما يشمل الانفاق الاستثماري والجاري.
 
ومن جانبه، استعرض سيلفا ميرلين، نائب ممثل البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، الهدف من المشروع موضحاً أنه بدأ منذ عامين ويشارك به أكثر من جهة تتضمن منظمة العمل الدولية، اليونيسف، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الصليب الأحمر.
 
وتابع ميرلين أن المشروع يركز على القطاعات الرئيسية التي حددتها الوزارة على أنها القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والصرف الصحى، والنقل، وتمكين المرأة، والبيئة.
 
وأضاف ميرلين أن المشروع ككل يحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية، تتمثل في ماهى تكلفة تحقيق الأهداف الرئيسية التى تنطبق على القطاعات المذكورة، وماهى أهم التدفقات المالية التى تساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وثالثهما ماهى الفرص المتاحة لزيادة أو تحسين تلك التدفقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزاره التخطيط

التنمية المستدامة

الامم المتحدة

اابرنانج الاتمائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجلس القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية يناير

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:38 م

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال عام 21/2022 لتنمية الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:18 ص

وزيرة التخطيط تشهد وضع حجر الأساس لمجموعة مدارس جديدة بالقرية الكونية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:24 ص

وزيرة التخطيط تلتقى التحالف الأفريقى للمناخ

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:32 م

"التخطيط" تخصص 1.9 مليار جنيه لمشروعات فى الكهرباء بالبحر الأحمر خلال 22/21

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:00 ص

الصندوق السيادى: طرح أرض الحزب الوطنى لتطويرها على غرار مجمع التحرير

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة