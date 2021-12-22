جامعة جنوب الوادى تتقدم 120 مركزا عالميا فى تصنيف الجامعات

قنا- صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور جامعة جنوب الوادى فى تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمى University Ranking by Academic Performance (URAP)) لعام 2021-2022 وحصولها على المركز 1687 عالميا من إجمالى 3000 جامعة عالمية متقدمة 120 مركز عن العام السابق 2020 -2021، وجاءت محليا فى الترتيب الثامن عشر من إجمالى 32 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يركز على الجودة الأكاديمية فى محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها الأكاديمى والتى تشمل قائمتها على بيانات حوالى 3000 مؤسسة للتعليم العالى من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى أن مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة ونقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمى المحددة على غرار أنظمة التصنيف الأخرى.

وأفاد الدكتور محمد على محمد إسماعيل، ممثل الجامعة للتصنيف الدولى وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية، أن تصنيف URAP العالمى يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمى حيث تشكل الأبحاث أساس منهجية التصنيف مستخدما كلا من جودة وكمية الأبحاث وأداء التعاون البحثى الدولى كمؤشرات.

وقال المهندس حسام حرز الله، عضو فريق التصنيف الدولى بالجامعة، إن خوارزمية جمع البيانات والتقييم تعتمد على الأداء الأكاديمى لمؤسسات التعليم العالى المدرجة فى قواعد البيانات العالمية مثل Web of Science و InCites وتمثل الأبحاث من حيث جودتها وعددها ونسبه الاقتباس، منها حوالى 85% ومؤشر التعاون الدولى 15% من الإجمالي.

وقدم قدم رئيس الجامعة، الشكر لجميع منتسبى جامعة جنوب الوادى ولفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة تحت قياده الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى يشمل الدكتور محمد على محمد إسماعيل، المسؤول وممثل الجامعة للتصنيف الدولى وعضوية كلا من الدكتور حموده محمد دردير، والدكتور منتصر عبد الستار، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس حمادة محسب، والمهندس أحمد حسن، محمد سيد.