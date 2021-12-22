جامعة بورسعيد تنظم حفل توزيع جوائز المهرجان المسرحى العاشر

شهد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حفل توزيع جوائز المهرجان المسرحي العاشر لجامعة بورسعيد، والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي والفني في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر بمسرح الجامعة ببور فؤاد في حضور لفيف من مشرفي رعاية الشباب من مختلف كليات الجامعة.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى رحب خلالها برئيس الجامعة للمهرجان المسرحي التاسع هذا العام، وتوفير كل الإمكانات لنجاحه كما حيا جهود لجنة التحكيم للمهرجان، وذلك في ظل المنافسة الشريفة لكل عروض المهرجان.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد التي حيا فيها لجنة التحكيم وقطاع التعليم والطلاب، تحت رئاسة الدكتور جلال سالم والقائمين على المهرجان من الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأبنائه الطلاب على عروضهم المسرحية الممتازة.

كما أعرب عن سعادته بإقامة هذا النشاط المسرحي الجامعى الكبير ومهنئا أبنائه الطلاب بمظهرهم الحضاري، مؤكدا عن تقديره للعروض المسرحية العشرة هذا العام وحرص الطلاب على المنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن مسرح جامعة بورسعيد خرج العديد من المواهب الشابة في فنون المسرح.

ومن جهة أخرى، قدم إيهاب أبو المعاطي مدير عام رعاية الطلاب لجنة التحكيم لتوزيع الكئوس والدروع على الفائزين وكانت النتائج فوز كلية الهندسة بكاس المركز الأول عن عرض اخر ريات الأندلس للمخرج محمد الملكي كما فازت كل من كلية الآداب بكاس المركز الثاني عن عرض جزيرة فلدفيان للمخرج بيشوى عماد وكلية الطب بكاس المركز الثالث عن عرض الأرض الحمراء للمخرج طارق حسن.

وعقب إعلان النتائج وتوزيع الجوائز حيا الدكتور رئيس الجامعة جهود كل الطلاب والفائزين المشاركة واعتبرهم جميعا فائزين.