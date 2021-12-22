تنفيذ مشروعات إسكان ومرافق بـ570 مليون جنيه فى سيناء ‬

كتب عبد الحليم سالم

تولي الدولة أهمية كبيرة لتنمية سيناء، سواء الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خلال مشروعات تنموية متنوعة تساهم فى توفير الخدمات للمواطنين، بداية من مشروعات المرافق، امتداد لمشروعات الاسكان المختلفة.

وكشف المهندس محب سالم، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تنفيذ عشرات المشروعات فى سيناء لتوصيل الخدمات والمرافق من خلال العديد من الشركات المصرية قبل سنوات عديدة وخلال مشروع تنمية شمال سيناء .

وأضاف إنه يتم حاليا التسليم الابتدائي لـ52 عمارة سكنية شرق قناة السويس فى الإسماعيلية الجديدة على أرض سيناء الحبيبية بتكلفة 370 مليون جنيه، ضمن عدة شركات تنفذ مجتمعا عمرانيا جديدا فى سيناء.

ومن جانبه، أشار المهندس راضى عبد العزيز، مساعد الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، إنه يجرى العمل فى تنفيذ محطة معالجة فى قرية التقدم بسيناء، ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ المحطة تبلغ نحو 200 مليون جنيه لتقديم الخدمة لآلاف المواطنين المحرومين منها طوال السنوات الماضية.