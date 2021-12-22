تموين دمياط: تحرير 648 محضرا للمخالفين خلال النصف الأول من ديسمبر

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 648 محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى، حيث تضمنت تحرير 71 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، فقد تم تحرير 577 محضرا بعد رصد مخالفات متعددة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجارى وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ 38 عينة من الدقيق المُعد للطحن و دقيق 82 ٪ والنخالة، بالإضافة إلى 9 عينات من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث إنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فى هذا الشأن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، بالمواصفات والموازين.