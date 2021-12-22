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تفاصيل تدشين مستشفى إيزيس التخصصي للولادة في الأقصر.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:13 م
تفاصيل تدشين مستشفى إيزيس التخصصي للولادة في الأقصر.. صور مستشفى إيزيس التخصصي للولادة في الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر إقامة مشروعات قومية عالمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى القطاع الطبي حصلت الأقصر على دعم كبير بسلسلة مستشفيات تضاهى المستشفيات العالمية، وأبرزها مستشفى "إيزيس التخصصى" التى تعتبر منارة طبية مختلفة من نوعها تقام لأول مرة بالأقصر، فهى مستشفى متخصصة فى الولادة وتم تجهيزها بمواصفات عالمية تليق بأبناء الصعيد.

وفى هذا الصدد نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى توفير التجهيزات العالمية بمستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا) التابعة لها بمحافظة الأقصر، حيث أنها أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، قدمت أكثر من 60 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها 15.083 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و 42.698 ألف فحوصات تشخيصية "أشعة ومعمل"، وأكثر من 5000 عمليات وجراحات بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، بينها 3395 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة و 1624 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

ويضيف السبكى، فى بيان صحفى، أن مستشفى إيزيس التخصصي، هي أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد في صعيد مصر، بتكلفة 410.227 مليون جنيه، وأنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 3.710 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 70 سرير، تشمل 28 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 6 للإفاقة، 11 الطوارئ، 10 الرعايات المركزة، 6 أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوي، 5 أجهزة للتنفس الصناعي، إضافة إلى 18 عيادة خارجية، منها "متابعة الحمل، الأطفال المبتسرين، العلامات الحيوية، أمراض الكلى، هشاشة العظام، الأمراض الجلدية، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة"، وقسم الأشعة "المقطعية، التليفزيونية، السينية، الماموجرافي، ديكسا هشاشة العظام"، وأقسام المعامل والصيدلية بأنواعهما المتعددة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل أكثر من 20 خدمة طبية للسيدات في محافظات الصعيد، أهمها "الاستقبال والطوارئ، النساء والتوليد، الحضانات والأطفال المبتسرين، الرعايات المركزة، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة، علاج أمراض الكُلى والغسيل الكلوي، الأمراض الجلدية، أمراض هشاشة العظام".

مستشفى إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر
مستشفى إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر

 

مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر منارة طبية
مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر منارة طبية

 

مستشفي إيزيس متخصصة لأمراض النساء والولادة والعقم
مستشفي إيزيس متخصصة لأمراض النساء والولادة والعقم

 

واجهة مستشفى ايزيس الجديدة
واجهة مستشفى ايزيس الجديدة

 


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