تفاصيل برنامج فعاليات المهرجان القومى للتحطيب قبل انطلاقه مساء غد الخميس

الأقصر - أحمد مرعى

تقام فعاليات الدورة ١١ للمهرجان القومى للتحطيب هذا العام غرب محافظة الأقصر، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة برنامجا فنيا تشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشارك به 9 فرق فنية بعروضها في 3 مواقع ثقافية تابعة للهيئة.

وتقام فعاليات الافتتاح بمشاركة جميع فرق المهرجان بقصر ثقافة حسن فتحي، وهي النيل للموسيقى والغناء، والأقصر للفنون والآلات الشعبية، وقنا وسوهاج وملوي وبني سويف وأسيوط والمنيا للفنون الشعبية.

وفي اليوم التالي الجمعة 24 ديسمبر تقدم فرق الأقصر للفنون والآلات الشعبية وسوهاج وبني سويف عروضها بقصر ثقافة حسن فتحي، وتقدم فرق النيل والمنيا وقنا عروضها بقصر ثقافة الأقصر، ويستضيف قصر ثقافة حوض الرمال عروض فرقتي ملوي وأسيوط للفنون الشعبية.

وفي يوم السبت 25 ديسمبر تقام عروض فرق النيل وأسيوط والمنيا وقنا بقصر ثقافة حسن فتحي، وعروض الأقصر للآلات والفنون الشعبية وملوي للفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر، وعروض فرقتي بني سويف وسوهاج بقصر ثقافة حوض الرمال.

أما يوم الأحد 26 ديسمبر فتقام عروض فرق النيل والأقصر وسوهاج وملوي بقصر ثقافة حسن فتحي، وعروض فرق أسيوط وبني سويف والأقصر بقصر ثقافة الأقصر، وعروض فرقتي المنيا وقنا بقصر ثقافة حوض الرمال وتختتم الفعاليات بمشاركة جميع الفرق بقصر ثقافة حسن فتحي يوم الاثنين 27 ديسمبر.

ويعيد مهرجان التحطيب الذي ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثى للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث أن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبي التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.