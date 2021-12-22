تعرف على أهداف ورسالة مركز لوجوس الباباوى فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعد مركز لوجوس البابوي هو مؤسسة حديثة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأ التخطيط لأنشائه عقب تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012 ليكون البطريرك 118 فى عداد بطاركة كرسي الاسكندرية الرسولي الذي أسسه القديس مرقس الأنجيلي واستشهد على أرض الاسكندرية عام 68 م.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا يولي اهتماما خاصا بهذا المشروع فقد خصص له جزء من المقر البابوى الديرى بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوى العامر فى وادى النطرون وهى منطقة ديرية تعود إلى القرن الرابع الميلادى مما يعطى فرصة للزوار للتلامس مع الحياة الديرية والاستمتاع بطبيعة المكان الجميلة.

وحدات المركز

كنيسة التجلي: هي في قلب المركز وبنيت بطراز معماري فريد وعصري.

قاعة المجمع المقدس: تسع 150 فردا مجهزة بأحدث الوسائل.

قاعة فيلادلفيا: هي متعددة الأغراض وتسع لـ 500 فرد.

قاعة الشباب: معدة لعقد الاحتفالات وتسع لـ 500 شاب للضيافة ومبنی سكني يسع 100 فرد في غرف فردية.

بيت الضيافة «بيتا»: مبنى سكني يسع 100 فرد في غرف زوجية.

مطعم أجابى: هى المائدة الرئيسية وتسع 200 فرد.

مركز القبطيات: هو معني بدراسة وعرض التاريخ والتراث القبطي ويضم متحف ومكتبة.

مبني الاستقبال: هو يضم مطعم، ومكتبة هدايا ومكاتب الإدارة.

حديقة مارمرقس: هى مساحة خضراء للتأمل والحوار تضم أشجار بأسماء إبيارشيات المهجر .

الملحقات: العيادات الخارجية – الصيدلية – الجراج – المخازن

الرسالة

يسعى لوجوس أن يكون مركزا رائدا في نشر المعرفة وحفظ التراث والتاريخ القبطي، منتدى للحوار والتواصل، ومؤسسة متميزة في التنمية ورفع القدرات. وأخيرا دعم التواصل بين الشباب القبطي في الخارج وكنيستهم الأم. أهداف المركز توفير برامج دراسية ، وتدريبية وتنظيم مؤتمرات متنوعة لرفع الوعي بقضايا العصر المختلفة وتكوين كوادر متميزة. المشاركة في الجهد المسكوني بإتاحة مساحة مفتوحة للقاء والحوار وتبادل الخبرات.تنظيم أحداث ثقافية، ورش عمل ومعارض عن التراث المسيحي المصري. تنظيم لقاءات ومؤتمرات دولية ومحلية لشباب الكنيسة القبطية من داخل وخارج مصر.



جانب من مركز لوجوس



قاعة الاجتماعات



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