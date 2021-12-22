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"تضامن بورسعيد" تعلن البدء فى تلقى طلبات ترشيح الأم المثالية غداً

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:08 ص
"تضامن بورسعيد" تعلن البدء فى تلقى طلبات ترشيح الأم المثالية غداً التضامن الاجتماعى
بورسعيد - محمد عزام

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تعلن مديرية التضامن الاجتماعى (إدارة الأسرة والطفولة ) – قسم رعاية الأسرة بمحافظة بورسعيد، عن بدء تلقى طلبات الترشيح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 وكذلك الأم البديلة، والأم ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من الاحتياجات الخاصة متميز فى إحدى المجالات ( الرياضية – الفنية - العلمية) ، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصاد، غدا الخميس.

وجاءت المعايير والشروط الخاصة باختيار المكرمين لعيد الأم 2022 كالتالي : إقرار قانونى من المرشحة أنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعى حالياً "أو سابق" وحتى الدرجة الرابعة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية للأم المرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة، صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صورة بطاقة الرقم القومى لهم.

وكذلك صورة معتمدة من المؤهل العلمى للأم أو صورة شهادة محو الأمية أو مايفيد بإجادة القراءة، وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، وصورة قسيمة الزواج للأم المرشحة أو صورة شهادة الوفاة فى حالة الترمل أو صورة قسيمة الطلاق فى حالة الطلاق.

كما يرفق الشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة من شهادات التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وصورتين شخصية ملونة حديثة للأم المرشحة، وكتابة ملخص كفاح الأم خلف استمارة بيانات الأم المثالية، وكذلك قيد عائلى للأسرة.

 


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